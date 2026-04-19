Tullio De Piscopo festeggia con il box “80 Tullio”

NAPOLI – Da ieri è disponibile “80 Tullio”, il cofanetto celebrativo in 4 LP dedicato agli ottant’anni di Tullio De Piscopo, una delle figure più influenti e riconoscibili della musica italiana e internazionale. Pubblicato da Cimbarecord, il progetto si presenta come una vera e propria opera in quattro movimenti, un racconto musicale che attraversa oltre sessant’anni di carriera trasformando il tempo in ritmo e il ritmo in identità. Non una semplice raccolta, ma una narrazione costruita per immagini e suoni, in cui ogni vinile rappresenta una fase precisa del percorso artistico del Maestro. Il box è suddiviso in quattro capitoli – “Golden Age”, “Rhythm Section”, “Drums & Percussion Power” e “Jazz Friends” – che accompagnano l’ascoltatore in un viaggio che parte dalle radici napoletane per aprirsi al mondo, tra jazz, funk, fusion e contaminazioni internazionali.

Dalle atmosfere iconiche di brani come “Stop Bajon” e “Andamento Lento”, fino alle esperienze più sperimentali e alle collaborazioni con alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale mondiale, il cofanetto restituisce l’essenza di un artista che ha sempre fatto del ritmo un linguaggio universale. All’interno di “80 Tullio” convivono infatti incontri fondamentali che hanno segnato la storia della musica, come quello con Astor Piazzolla in “Libertango”, e la lunga collaborazione con Pino Daniele, fino ai dialoghi con il jazz internazionale che hanno contribuito a definire uno stile unico e riconoscibile. Il cofanetto sarà disponibile in edizione limitata in vinile nero (220 copie) e in una speciale versione in vinile oro numerata e autografata (80 copie), pensata come oggetto da collezione che celebra non solo una carriera straordinaria, ma anche il valore del supporto fisico e dell’ascolto analogico.

“80 Tullio” rappresenta così molto più di una pubblicazione discografica: è il racconto di una vita che sale, un percorso che parte dal silenzio e dal dolore per trasformarsi in musica, energia e condivisione. Una quadrilogia che attraversa generi, epoche e culture, mantenendo sempre al centro una visione chiara e coerente. A rendere ancora più significativo questo momento è anche il recente riconoscimento del Premio MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti per il miglior live di Sanremo 2026, assegnato a Tullio De Piscopo dopo l’acclamata esibizione sul palco dell’Ariston insieme a LDA e AKA 7EVEN, ulteriore conferma della sua capacità di rimanere attuale e centrale nel panorama musicale contemporaneo. Con “80 Tullio”, Tullio De Piscopo non celebra soltanto un traguardo anagrafico, ma riafferma il senso profondo del suo percorso artistico: un viaggio che non ha mai seguito le mode, ma ha costruito nel tempo un linguaggio unico, capace di attraversare generazioni e confini. Perché, oggi come ieri, il ritmo continua.