Venerdì 16 maggio esce “Funny little fears”, il primo album solista di Damiano David

ROMA – Venerdì 16 maggio uscirà “Funny little fears”, l’atteso primo album solista di Damiano David. L’album, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order qui: damianodavid.lnk.to/funnylittlefears. Sempre da venerdì sarà in radio “ZOMBIE LADY”, il nuovo singolo. Damiano ha così commentato: “Ho definito FUNNY LITTLE FEARS il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante.”

Sono 14 i brani che compongono “FUNNY little FEARS”, iniziato con la teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di “Born With a Broken Heart” e con l’intensità di “Next Summer”. Ultimo brano ad anticipare l’uscita dell’album è stato “Voices” che lo stesso Damiano ha definito come “l’ultima pagina del prologo di questo diario”.

Questa la tracklist di FUNNY little FEARS:

VOICES

NEXT SUMMER

ZOMBIE LADY

THE BRUISE feat. Suki Waterhouse

SICK OF MYSELF

ANGEL

TANGO

BORN WITH A BROKEN HEART

TANGERINE feat. D4vd

MARS

THE FIRST TIME

PERFECT LIFE

SILVERLINES

SOLITUDE (No One Understands Me)

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano (SOLD OUT), per poi proseguire con due date al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 ottobre (SOLD OUT) e il 12 ottobre (SOLD OUT).

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

E prima di intraprendere il suo tour mondiale, Damiano quest’estate si esibirà in alcuni tra i più importanti festival musicali al mondo, come, tra gli altri, il Lollapalooza a Chicago, il Bonnaroo Music & Arts Festival in Tennessee e il Seoul Jazz Festival a Seoul, prima esibizione in assoluto di Damiano in Corea del Sud.

FESTIVAL 2025

Sun June 01 – Seoul, South Korea – Seoul Jazz Festival

Fri June 13 – Manchester, Tennesse – Bonnaroo Music & Arts Festival

Sat June 21 – Lisbon, Portugal – MEO Kalorama

Sat July 05 – Belgium – Rock Werchter

Sat July 12 – Basque Region, Spain – Bilbao BBK Live

Thu July 17 – Carhaix, France – Vieilles Charrues

Fri Aug 01 – Montreal, QC, Canada – Osheaga

Sat Aug 02 – Chicago, Grant Park IL – Lollapalooza Chicago

WORLD TOUR 2025

Thu Sept 11 – Poland, Warsaw – COS Torwar SOLD OUT

Sat Sept 13 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

Mon Sept 15 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live SOLD OUT

Wed Sept 17 – Germany, Cologne – Palladium SOLD OUT

Sun Sept 21 – Spain, Barcelona – Saint Jordi Club SOLD OUT

Mon Sept 22 – Spain, Madrid – WiZink Center SOLD OUT

Fri Sept 26 – France, Paris – Adidas Arena SOLD OUT

Sun Sept 28 – UK, London – Roundhouse SOLD OUT

Mon Sept 29 – UK, London – Roundhouse SOLD OUT

Thu Oct 02 – Belgium, Brussels – Forest National SOLD OUT

Sat Oct 04 – Switzerland, Zurich – Halle622 SOLD OUT

Tue Oct 07 – Italy, Milan – Unipol Forum SOLD OUT

Sat Oct 11 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Sun Oct 12 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum

Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media SOLD OUT

Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry SOLD OUT

Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic

Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern

Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Tue Dec 02 – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum

Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS

Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Mon Dec 08 – USA, New York – Brooklyn Paramount SOLD OUT

Tue Dec 09 – USA, New York – Brooklyn Paramount

Tue Dec 16 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.