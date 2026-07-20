Zucchero, il tour internazionale prosegue in Europa fino a fine ottobre

MILANO – Grande successo per le 6 date italiane negli stadi di “BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI che celebra i 25 anni di “Baila (Sexy Thing)”, uno dei brani più iconici e amati della musica italiana. Un viaggio musicale che ha conquistato ancora una volta pubblico e critica, trasformando ogni concerto in una grande festa. Ad accompagnare Zucchero sul palco la sua straordinaria superband, considerata tra le migliori in Europa e composta da musicisti di fama internazionale.

Un’intesa artistica fuori dal comune, uno show interamente dal vivo e un repertorio che attraversa blues, rock, soul e grandi classici hanno dato vita a show di altissimo livello, accolti con entusiasmo in ogni tappa. Con Zucchero sul palco Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).

Negli ultimi anni Zucchero ha portato la sua musica in 4 continenti, attraversando 36 Paesi con oltre 300 concerti. Il tour internazionale 2026, partito lo scorso maggio dalla prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, ha fatto tappa nel Regno Unito, in Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria e Slovacchia, con arene indoor gremite ad ogni concerto.

Dopo il successo degli show italiani ad Udine (Bluenergy Stadium – Stadio Friuli), Bologna (Stadio Dall’Ara), Pescara (Stadio Adriatico), Perugia (Arena Santa Giuliana), Messina (Stadio Franco Scoglio) e Lucca (Mura Storiche), il tour proseguirà il suo viaggio in Europa fino a fine ottobre con nuove date in Albania, Spagna, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia ed Estonia. Maggiori informazioni sono disponibili su www.zucchero.it/tour. E nel 2027 arriva un grande evento per festeggiare in grande stile il quarto di secolo della hit “Baila (sexy thing)”: Baila 25th San Siro – Under the moonlight IL GRAN FINALE, in programma il 10 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano.

Sarà un grande evento di musica vera pensata per celebrare un brano diventato un classico internazionale e far vivere al pubblico emozioni indimenticabili. Con la sua voce inconfondibile, un repertorio che continua a emozionare e far cantare intere generazioni e una superband d’eccezione, Zucchero porterà sul palco di San Siro uno spettacolo che si preannuncia come il gran finale di una tournée trionfale. I biglietti per l’evento Baila 25th San Siro – Under the moonlight IL GRAN FINALE sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per maggiori informazioni: www.friendsandpartners.it.

Inoltre, per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, la celebre hit mondiale “Baila (Sexy Thing)” torna in una nuova versione rimasterizzata, disponibile in italiano, inglese e spagnolo, pronta a far scatenare il pubblico come 25 anni fa. Il brano, scritto da Zucchero e Robyx, è stato rimasterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola, che ha valorizzato ogni dettaglio e ogni sfumatura sonora, rendendo la hit perfetta per essere ascoltata e ballata ancora oggi. È online anche il video restaurato.