Serena Brancale annuncia 6 nuove date del “Sacro Tour”

BARI – Dopo aver pubblicato il nuovo album “Sacro” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), con all’interno brani come “Qui con me”, presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, e “Al mio paese” con Levante e Delia, certificato disco d’oro, Serena Brancale continua a conquistare il pubblico con il suo “Sacro Tour”, annunciando oggi 6 nuove date che si aggiungono al calendario estivo. La prossima tappa sarà il 21 luglio al Lake Soundpark Festival di Cernobbio (CO). La tournée ha debuttato il 30 aprile a Londra per poi arrivare a Madrid e Barcellona e tornare a casa per incantare tutta la penisola con uno spettacolo che celebra le sue radici trasformando ogni concerto in una grande festa.

Il viaggio si concluderà in una data speciale nella sua Bari il 3 ottobre al “Palaflorio”. Sul palco, insieme a lei, sedici artisti: otto musicisti e otto ballerini, protagonisti di uno show corale in cui musica, danza e performance si fondono in un’esplosione di energia. Un live che richiama l’atmosfera delle grandi feste di paese del Sud, tra ritmi travolgenti, contaminazioni che spaziano dalla salsa alle sonorità gitane e tutta la forza identitaria della Puglia, che rimane il cuore pulsante del racconto artistico di Serena. Il “Sacro Tour” è un viaggio che attraversa i capitoli più significativi del suo percorso artistico, alternando momenti di grande intensità emotiva a una dimensione profondamente festosa e condivisa. Uno spettacolo pensato per far cantare, ballare ed emozionare il pubblico.

Di seguito tutte le date, prodotte da Vivo Concerti e Isola degli Artisti:

21 luglio – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival (Villa Erba)

25 luglio – La Spezia – La Spezia Estate Festival (Piazza Europa)

26 luglio – Siena – Fortezza di Siena

29 luglio – Cefalù (PA) – Lungomare – NUOVA DATA

30 luglio – Cosenza – Piazza Xv Marzo – NUOVA DATA

31 luglio – Ostuni (BR) – Luce Festival (Arena Bianca – Foro Boario)

4 agosto – Riccione (RN) – Riccione Music City (Piazzale Roma)

5 agosto – Marina Di Pisa (PI) – Marenia – NUOVA DATA

6 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Emozioni in Musica

7 agosto – Crotone – Piazzale Ultras – NUOVA DATA

22 agosto – Lercara Friddi (PA) – Piazza Duomo – NUOVA DATA

4 settembre – Macerata – Sferisterio

⁠7 settembre – Verona – Teatro Romano

26 settembre – Riccia (CB) – Piazza Umberto I – NUOVA DATA

3 ottobre – Bari – Palaflorio

Le vendite sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.