ArTango, il 20 e 21 agosto in scena lo spettacolo “Tango Eterno” con la Gran Orquesta Tango Eterno

GONNESA – Dopo il grande successo dell’appuntamento inaugurale dello scorso 4 agosto, entra nel vivo la XVII edizione dell’ARTango & Jazz Festival, rassegna concertistica organizzata dall’Associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica del maestro, bandoneonista e compositore Fabio Furia. La rassegna prosegue il suo viaggio attraverso la musica, le contaminazioni e le suggestioni del tango con due appuntamenti consecutivi dedicati a uno degli spettacoli più rappresentativi della produzione artistica dell’associazione: “Tango Eterno”, un progetto musicale che celebra la storia, l’eleganza e la straordinaria forza espressiva del tango argentino.

Protagonista sarà la Gran Orquesta Tango Eterno, prestigiosa formazione, formata da tredici elementi, diretta dal maestro Fabio Furia, che per due serate porterà sul palco l’intensità e la passione di una musica capace di attraversare epoche, culture e generazioni.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 20 agosto, alle 21:30, al Villaggio Normann di Gonnesa, dove la Gran Orquesta Tango Eterno accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio nell’universo del tango argentino. Sarà uno spettacolo capace di spaziare tra inedite composizioni dal sapore jazzistico, leggero e contemporaneo fino alle travolgenti sonorità del tango tradizionale, con la partecipazione di un’orchestra tipica di tango tra archi, bandoneon e pianoforte.

Al centro del programma vi è un repertorio composito, testimonianza della profonda evoluzione stilistica che il genere tango sta gradualmente sperimentando, spingendosi sempre più verso la contemporaneità ed offrendo al pubblico nuove ed entusiasmanti esperienze musicali. Sarà impossibile non farsi trasportare dall’energia travolgente della musica e dal suono appassionante del bandoneon accompagnato da una folta orchestra d’archi, in un viaggio inaspettato tra le atmosfere uniche di Buenos Aires. L’appuntamento di Gonnesa sarà a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. Il viaggio proseguirà venerdì 21 agosto, sempre alle 21:30, quando la Gran Orquesta Tango Eterno si sposterà al Parco di Villa Siotto a Sarroch per una seconda serata tutta da vivere sempre con “Tango Eterno”. L’ingresso è a pagamento, con biglietto unico di 5 euro.

INFO E PRENOTAZIONI

Per assistere ai concerti è prevista la prenotazione obbligatoria sul sito www.associazioneantonstadler.it. Per info: amministrazione.stadler@gmail.com. Tutti gli eventi sono a pagamento, tranne il concerto del 20 agosto. Il costo del biglietto singolo per il concerto del 21 agosto è di 5 euro. ARTango&Jazz festival è finanziato dal Ministero della Cultura e realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Comune di Iglesias, Gonnesa, Sarroch, in collaborazione con Janas Escursioni, Cantina Aru, Pozzo Baccarini, AIAM (Associazione italiana Attività Musicali).