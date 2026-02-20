Bontempi firma la nuova era di Sanremo: il primo brand di strumenti musicali a guidare il racconto del Festival

SANREMO – Il Festival di Sanremo 2026 segna una tappa storica per l’industria musicale italiana: Bontempi, lo storico marchio che dal 1937 accompagna l’educazione sonora di intere generazioni, entra nel cuore pulsante della kermesse come protagonista assoluto. Per la prima volta nella storia della manifestazione, un’azienda produttrice di strumenti musicali non si limita al ruolo di spettatore, ma diventa il motore di un ecosistema mediatico integrato attraverso il progetto Casa Bontempi.

Sotto la direzione artistica di Michele Monina, Casa Bontempi si propone come un hub creativo d’eccezione a pochi passi dall’Ariston, dove la musica viene suonata, analizzata e vissuta in diretta costante. La forza di Casa Bontempi 2026 risiede nella sua natura multimediale. Ogni format sarà trasmesso in diretta streaming e televisiva, creando un ponte immediato tra Sanremo e il pubblico a casa:

Bestiario Pop: Il talk di approfondimento condotto da Michele Monina con Luccioola, arricchito dai collegamenti di Selvaggia Lucarelli. Un racconto senza filtri in diretta sui canali YouTube Bontempi Musica, All Music e sul canale “Vale Tutto” di Selvaggia Lucarelli.

Punkremo: La finestra sull’indie e sulle nuove generazioni condotta da Etta Di Marco e Giorgieness, in onda live su All Music Italia.

Il Talk di Casa Bontempi: La grande novità televisiva prodotta con TV Arancia. Un salotto esclusivo con i Big in gara e i protagonisti dello spettacolo, trasmesso sul canale 84 del digitale terrestre, in streaming nazionale e sul canale YouTube Bontempi.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Panini, ogni mattina verrà distribuito per le strade di Sanremo un numero da collezione di Cioè. Un fascicolo cartaceo prodotto da Bontempi con le notizie fresche, i retroscena e le pagelle della serata appena trascorsa.

Solidarietà e Partnership d’Eccellenza In questa sfida ambiziosa, Bontempi è affiancata da partner d’eccellenza che condividono la visione di innovazione e impegno sociale del brand:

Givova & Coloriamo i Sogni: Il brand sportivo è presente con il progetto solidale “ARCOBALÌ… Un sogno da colorare”. Insieme alla mascotte Arcobalì, un unicorno simbolo di speranza per le famiglie più bisognose, Givova e Bontempi promuovono un messaggio di inclusione attraverso la musica.

Tenuta Donna Fina: Eccellenza siciliana specializzata nella produzione di agrumi pregiati. Porta a Sanremo l’autenticità e i profumi della Sicilia, offrendo i suoi prodotti freschi della Piana di Catania per i momenti conviviali degli ospiti.

MediaWorld Italia: Leader nella distribuzione di tecnologia, supporta il progetto garantendo l’avanguardia tecnica necessaria per le dirette e l’innovazione digitale all’interno di Casa Bontempi.

Cantina Andrea Giorgetti: Una realtà che fa della passione e della tradizione il suo marchio di fabbrica, offrendo una selezione di etichette pregiate per celebrare i successi degli artisti in gara.

FEELERS: startup Siciliana che nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare il percorso che porta un artista emergente del territorio ai palchi più grandi, costruendo un ponte concreto tra community, artisti e live. Feelers lavora per trasformare l’interesse in partecipazione reale e opportunità, attraverso attivazioni, format e strumenti che valorizzano gli emergenti e riducono il rischio per locali e promoter.

Andrea Ariola (Amministratore Unico Bontempi) così commenta la nuova edizione 2026: “Casa Bontempi ancora una volta stupirà l’Italia con un progetto dedicato alla musica, a chi suona e a chi ama Sanremo. Da casa Bontempi arriveremo in tante città italiane grazie ai negozi che ci seguono e ci supportano. Nel mentre a Sanremo ospiteremo gran parte dei Big in gara e tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo. Dal 1937 Bontempi è musica e oggi più che mai questa affermazione assume un valore straordinario, perché la cultura di questo paese passa anche attraverso le nostre attività”. Casa Bontempi è in Corso Mombello 9, Sanremo.