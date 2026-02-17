Esce il “Dizionario tecnico metodologico della danza classica” di Flavia Pappacena

MILANO – Gremese annuncia la pubblicazione del “Dizionario tecnico metodologico della danza classica”, il nuovo volume di Flavia Pappacena, in libreria dal 13 febbraio. Il libro sarà presentato in anteprima sabato 21 febbraio alle ore 17 a Danzainfiera (Firenze), nell’area press adiacente allo stand Gremese M1, proprio all’ingresso del Padiglione. L’incontro, moderato dall’editore Alberto Gremese, vedrà l’autrice in dialogo con Alessandra Alberti.

Frutto di decenni di ricerca e insegnamento, il volume propone un approccio inedito allo studio della danza classica, con un’impostazione metodologica che ne fa molto più di un semplice glossario. Ogni termine tecnico viene indagato in profondità: non solo per il significato e l’etimologia, ma per la sua struttura originaria, la sua evoluzione nei secoli e le variazioni tra i principali metodi europei. Un lavoro che intreccia analisi storica, riflessione didattica e attenzione ai linguaggi, restituendo alla terminologia coreutica tutta la sua complessità e ricchezza.

Le voci del dizionario, articolate secondo ampiezza e rilevanza, sono accompagnate da un’importante introduzione teorica che guida il lettore nella comprensione dei principi fondanti della tecnica classica. Il risultato è un testo indispensabile per studenti, insegnanti, ballerini, studiosi e appassionati, pensato per chi vuole approfondire in modo critico e strutturato i fondamenti della danza.

«Questo volume – afferma Flavia Pappacena, per quarant’anni professoressa di Teoria della danza all’Accademia Nazionale di Danza – è il risultato di una ricerca iniziata negli anni Settanta e maturata nel tempo grazie all’introduzione di nuove materie e all’uso di fonti rare, spesso inedite. L’intento è stato visualizzare gli aspetti centrali della tecnica della danza classica, offrendo al contempo un quadro generale delle trasformazioni strutturali, metodologiche e terminologiche delle voci prese in considerazione. Anche per questo la terminologia è sempre stata ritenuta un aspetto chiave, una sorta di linguaggio essenziale per la trasmissione del sapere tecnico e artistico.»

Con il “Dizionario tecnico metodologico della danza classica”, Flavia Pappacena – già autrice di testi fondamentali come Teoria della danza classica, La danza classica tra arte e scienza e Il linguaggio della danza classica – consegna al mondo della danza un nuovo strumento di studio, capace di unire rigore accademico, chiarezza espositiva e profonda conoscenza del linguaggio del corpo.