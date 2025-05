Il 4 maggio al Teatro Electra di Iglesias “Suoni in Movimento: omaggi e fantasie tra cinema e classica”

IGLESIAS – Tutto pronto al Teatro Electra di Iglesias per il primo di quattro straordinari appuntamenti della rassegna cameristica “I Concerti di Primavera, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia e rientra nell’ambito del cartellone “Iglesias Classica”.

Il sipario si alzerà domenica 4 maggio alle 19.30 con il concerto “Suoni in Movimento: omaggi e fantasie tra cinema e classica” del prestigioso Trio Rospigliosi formato dai chitarristi Lapo Vannucci, Mattia Dugheri e dal pianista Luca Torrigiani, che presenteranno un repertorio raffinato e coinvolgente che intreccerà la tradizione classica con le suggestioni del cinema alternando composizioni storiche e contemporanee. Chitarre e pianoforte si alterneranno e dialogheranno in una varietà di formazioni che esalteranno il potenziale espressivo di ogni strumento.

Sarà un viaggio musicale che renderà omaggio a grandi maestri come Ennio Morricone e Nino Rota, dove il pubblico verrà travolto in un connubio di emozioni intense e melodie indimenticabili tra mondi sonori diversi ma complementari.

INFO E PRENOTAZIONI

Per assistere ai concerti è necessaria la prenotazione.

I biglietti del concerto saranno acquistabili presso il circuito elettronico del Boxoffice Sardegna al costo di € 10. Intero (Platea), € 7 Intero (loggia) e Ridotto bambini sotto i 10 anni e disabili al costo di € 7, più la prevendita. I biglietti singoli saranno disponibili una volta conclusa la campagna abbonamenti:

Abbonamento platea: € 30,00 più prevendita

Abbonamento loggia: € 22,00 più prevendita

Per info e prenotazioni: infoantonstadler@gmail.com; www.associazioneantonstadler.it; 3425805156.